Memphis Depay tiene contrato con Lyon hasta 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHILIPPE DESMAZES

Resuelto por el momento el principal problema que se le presentaba a Barcelona, el asegurar la permanencia de Lionel Messi, el club busca concretar los pedidos de Ronald Koeman para conformar un equipo que busque ganarlo todo y para ello es necesario un ataque de polendas, principalmente un '9', ya que Luis Suárez no seguiría en el equipo.

Así, para el técnico ya existe un nombre claro y es el del neerlandés Memphis Depay. Su compatriota tiene aún un año de contrato con el Olympique Lyon, pero confirmó que existe interés del 'Barza' y del AS Roma por ficharlo.



“No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir”, dijo el atacante tras el partido este lunes entre Holanda e Italia, en entrevista con 'NOS'.



Según ha publicado la prensa holandesa, Depay está cerca de un acuerdo con el club catalán, un movimiento que contaría con el visto bueno del Lyon previo pago de entre 25 y 30 millones de euros.



“Tenemos que ver qué pasa. Vuelvo al club este martes, luego ya veremos cómo continuamos”, indicó el futbolista, que respondió con calma y sin apenas gesticular.

Memphis ya inició la nueva temporada en Francia, donde en su primer partido anotó un 'hat trick'. En la campaña 2019-20, completó 15 goles.