Memphis Depay | Fuente: AFP

El último sábado, FC Barcelona empató por 1-1 ante Athletic Club de Bilbao y, por parte de los 'culés', Memphis Depay fue el responsable de anotar el gol del empate y su primer tanto en lo que va de la temporada.

Tras el encuentro, Memphis Depay conversó con El Periódico y rememoró parte de su paso por Manchester United y la causa por la que no logró tener mucha regularidad en el cuadro inglés luego de su paso por PSV de Holanda.

"José Mourinho llegó y luché para formar parte del equipo, pero creo que nunca tuvo la idea de darme una oportunidad en su cabeza", indicó el delantero holandés.

Asimismo, dio más detalles sobre la forma en que intentó que esto se revirtiera en su favor: "Fui a su despacho, pero no cambió nada. Fue una etapa muy complicada. Sentía que estaba entrenando bien. Mis propios compañeros no lo entendían".

Apoyo de sus compañeros en Manchester United:

Por último, Memphis Depay culminó su relato comentando que recibió el respaldo de sus compañeros en los 'reds' y sus figuras: "Pogba y Zlatan me decían '¿Por qué no juegas nunca?'. Para mí esa fue la confirmación de que no tendría ninguna oportunidad y me di cuenta de que yo no quería estar en un gran club sin jugar".

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.