Barcelona sumó su primer traspié en LaLiga tras el empate 1-1 ante Athletic Bilbao. El entrenador azulgrana Ronald Koeman valoró el esfuerzos de sus jugadores, aunque admitió que se nota la ausencia de Lionel Messi en su equipo.



"No me gusta siempre hablar siempre del mismo, pero claro, es el mejor jugador del mundo. El contrario seguramente tiene más miedo si está o no está. También para nosotros mismos. Porque Messi no pierde el balón", señaló Koeman.

El entrenador holandés dijo que la realidad es que Messi no está más en Barcelona. "En la primera parte perdimos balones y no pudimos sacar el equipo más arriba. Se nota, pero sabemos que no se puede cambiar", agregó.

Koeman, por otra parte, resaltó al atacante Memphis Depay que es uno de los fichajes que cong oles ha demostrado que puede ser de gran utilidad a Barcelona post Lionel Messi.

"Es un gran jugador, por eso lo hemos fichado. Para mí no es sorpresa que en poco tiempo haya demostrado su calidad. Ha hecho un gran gol. En general, está adaptado a nuestra manera de jugar. Es muy importante porque tiene efectividad, fuerza y velocidad arriba", puntualizó.

Barcelona empató 1-1 con Athletic

Barcelolna y Athletic Club empataron a un gol en San Mamés en partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Santander después de los tantos, ambos en la segunda parte, del central internacional Iñigo Martínez para los locales, y del neerlandés Memphis Depay para el cuadro azulgrana.

Iñigo Martínez adelantó al conjunto local en el minuto 50 con un impecable remate de cabeza a un saque de esquina cobrado por el capitán Iker Muniain.





