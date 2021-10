Barcelona perdería a uno de sus delanteros por interés del Newcastle. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Philippe Coutinho ha regresado a jugar al Barcelona en esta temporada luego de una prolongada lesión. Si bien ha ganado minutos con Ronald Koeman en el conjunto blaugrana, no muestra un óptimo nivel como jugador culé.

El desempeño de Philippe Coutinho no es el mejor en Barcelona, pero pese a ello Newcastle United se interesa en ficharlo. Así lo reporta este viernes el portal del diario Sport, todo por la compra de las 'Urracas' por parte del un Fondo Saudí.

Y es que el citado medio indica que Coutinho es uno de los nombres del Barcelona que manejan en Newcastle. "El club español estaría dispuesto a negociar una salida. El conjunto inglés quiere futbolistas de talla mundial en un futuro no muy lejano", indican.

La posibilidad que Coutinho deje Barcelona para llegar al Newcastle

Philippe Coutinho solo ha ganado títulos locales en Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Es más, mencionan que el exextremo del Espanyol, Inter de Milán y Bayern Munich ya ha tenido contactos con el Fondo en mención.

Por su parte Alan Shearer, legendario jugador del elenco de St. James Park, dio el visto bueno a los nuevos dueños saudíes del equipo, aunque matizó que no se pueden pasar por alto los crímenes contra los derechos humanos cometidos en su país.



"Los aficionados del Newcastle no han importado durante catorce años", dijo a la BBC en relación a Mike Ashley, el dueño de las 'Urracas' que ha vendido el club a un fondo saudí. "No ha habido inversión de dinero y los aficionados no han sido consultados. Ahora tenemos dueños que invertirán y eso es muy importante para los aficionados", indicó.



Asimismo, manifestó que "hará falta paciencia, pero no pasa nada. No esperamos ganar la liga en los próximos años o ganar la Champions League", apuntó. ¿Se dará lo de Philippe Coutinho procedente del Barcelona?



En lo que va de temporada de LaLiga Santander, el internacional con la Selección de Brasil únicamente suma 205 minutos.

