Newcastle ganó la Premier League en cuatro oportunidades. | Fuente: EFE | Fotógrafo: LYNNE CAMERON

El Fondo de Inversión Pública saudí anunció este jueves que se ha completado la adquisición del 100% del Newcastle United tras haber solucionado los problemas de derechos audiovisuales que echaron para atrás la operación hace año y medio.



"Un grupo de inversión liderado por el Fondo de Inversión Pública, que también incluye a PCP Capital Partners y RB Sports & Media (el "Grupo de Inversión"), ha completado la adquisición del 100% de Newcastle United", afirmó en un comunicado.



El presidente del fondo, Yaser al Rumaiyan, aseguró en la nota que se alegra de anunciar "la adquisición del Newcastle, uno de los clubes más famosos de la Premier League, y en esta ocasión agradecemos a los aficionados por su dedicación a este prestigioso club a lo largo de los años, y esperamos trabajar todos por el bien del club".

Newcastle, una nueva era para estar entre los primeros de la Premier League

El Newcastle tuvo entre sus filas al peruano Nolberto Solano. | Fuente: AFP

Por otro lado, Amanda Staveley, directora ejecutiva de PCP Capital Partners, aseveró que "esta es una inversión a largo plazo. Estamos entusiasmados con las perspectivas de futuro club".



Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la compra, pero el fondo saudí proveerá gran parte de los 300 millones en los que está valorada la operación.



Esta operación se ha producido después de que se resolvieran los problemas con la Premier, que no dio luz verde a esta adquisición en abril del año pasado por los problemas de piratería en el país saudí con el operador qatarí BeIn Sports, uno de los canales que poseen los derechos de la competición.



Pese a que hubo muchas críticas a la operación debido a que Arabia Saudí ha sido acusado de cometer crímenes contra los derechos humanos, como con el periodista Jamal Khashoggi, descuartizado en el consulado saudí en Estambul, el PIF está considerado como un ente independiente del estado, por lo que la Premier no se ha podido echar para atrás la operación por Newcastle United.



Además, un 93 % de los aficionados de las 'Urracas' se han posicionado a favor de la venta, según una encuesta, ya que ven esta operación como una posibilidad de convertirse en un nuevo Manchester City, viendo que la situación del equipo en estos momentos es preocupante, ya que son penúltimos con tres puntos en siete jornadas. (EFE)

