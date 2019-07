Neymar y Marco Verratti son compañeros en Lima 2019. | Fuente: EFE

Neymar (27 años) ya informó que no desea continuar en el París Saint Germain (PSG), que no da su brazo a torcer ante los deseos del crack brasileño, que sueña con retornar a FC Barcelona.

Al respecto, el volante italiano Marco Verratti dijo que PSG debería dejar ir a Neymar. “Cuando un jugador realmente quiere irse, el club debe dejarlo ir“, señaló en entrevista con RMC Sport.



“De acuerdo con las condiciones (financieras) establecidas por el club, por supuesto. Pero no detengas a un jugador que quiere irse”, añadió.

Verrati también recordó que hace dos temporadas tuvo problemas con la directiva de PSG debido, que como Neymar, quería desvincularse en ese momento del cuadro francés.

“Vi cosas que no me parecieron la altura de un club que quiere ganar grandes competiciones ... No estaba de acuerdo con algunas cosas. Pero hablamos, fue suficiente de dos o tres citas, y me quedé”, afirmó.