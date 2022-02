"Ousmane Dembélé se equivocó y eso no se le puede perdonar" | Fuente: Instagram

El presente de Ousmane Dembélé en Barcelona sigue siendo una incógnita a partir de su negativa por aceptar la propuesta de renovación y además quedarse en el conjunto azulgrana pese a ofertas en el último mercado de pases.

Cuando Barcelona extendió su último ofrecimiento a Ousmane Dembélé y este la desestimó, el club comunicó al cuerpo técnico que debía ser separado. Eso ocurrió, no obstante, se retractaron y el entrenador Xavi Hernández lo convocó para el partido con el Atlético de Madrid, no obstante, el francés no saltó al campo, a pesar de ser un jugador determinante para su estratega.

Ante esa situación se pronunció el exgoleador del cuadro catalán Hristo Stoichkov, quien a su estilo, criticó las decisiones del atacante y señaló que Barcelona no lo debe perdonar.

"Creo que Dembélé se equivocó y eso no se le puede perdonar. Y sabe que el público no lo va a apoyar. Necesita cambiar de mentalidad. Su problema es que no conoce la historia de este club", dijo Stoichkov en ‘beIN Sports’.





¿Dembélé volverá a jugar en Barcelona?

En lo que va del 2022, Ousmane Dembelé actuó contra el Linares en la Copa del Rey (marcó un gol), en el empate frente a Granada y ante el Real Madrid en la Supercopa de España, su última aparición el pasado 12 de enero.

"Lo que me interesa no es lo que pagaron por él. Lo que me interesa es lo que pasa en los partidos. Tiene cualidades, es muy rápido y marca. Pero su problema es su entorno", señaló Hristo Stoichkov.

El próximo partido de Barcelona será el domingo 13 de febrero, en el derbi ante Espanyol en RCDE Stadium.





