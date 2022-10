Philippe Coutinho es el fichaje más caro de la historia de Barcelona | Fuente: EFE

Philippe Coutinho es parte de la historia del Barcelona. El futbolista brasileño es el fichaje más caro que realizaron los azulgranas: 135 millones de euros pagados al Liverpool en el 2017, no obstante, el impacto del mediocampista no fue el esperado.

Durante su etapa en Barcelona fue cedido al Bayern Munich y a Aston Villa, dado que no logró acoplarse a la dinámica culé, a pesar de su gran antecedente con el Liverpool en la Premier League. Un total de 26 goles en toda su etapa en el Camp Nou hasta que decidió seguir su carrera de forma definitiva con los villanos.

Así, Steven Gerrard, técnico del Aston Villa, aseguró que Philippe Coutinho no era feliz en Barcelona y que, aunque ahora no está a su mejor nivel, confían en que lo conseguiría.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Coutinho convirtió 26 goles oficiales con la camiseta del Barcelona | Fuente: Instagram

Coutinho llegó en enero de este año como cedido, para en el último mercado de pases logró quedarse de forma permanente a cambio de 20 millones de euros. Después de seis meses resaltando en Villa Park, el brasileño no ha estado a la altura esta temporada y en los once partidos que ha disputado no ha marcado ni asistido.

"Decidimos fichar a Phillipe, se podía ver que no era feliz en Barcelona. Con la edad y el talento que tiene, confío plenamente en él. Los números dicen que no está a su mejor nivel, pero le daremos todo el apoyo que necesite", dijo Steven Gerrard, que tiene al Villa en décimo quinta posición en la Premier League.

"Está trabajando y lo está intentando, como el equipo. Quizás solo necesite un poco de suerte, pero no ha perdido ni el talento ni la clase. Cuando llegó lo hizo muy bien. Su calidad sigue ahí, mi opinión sobre él no va a cambiar".

¿Coutinho queda fuera del Mundial en Brasil?

Phillipe Coutinho, de 30 años, ha disputado el Mundial Rusia 2018 con la Selección de Brasil. Siendo constantemente considerado por Tite en la ‘verdeamarelha’, su presencia en Qatar 2022 no está garantizada.

La competencia en Brasil es alta y el técnico no lo consideró en la fecha FIFA de setiembre. La última vez que jugó con el ‘scratch’ sucedió en junio, cuando convirtió en el amistoso frente a Corea del Sur. Ante Japón se quedó en el banco.





NUESTROS PODCASTS

¿Cuáles son las variantes que están aumentando y cómo nos protegerán las nuevas vacunas contra las variantes Ómicron del futuro?

Las vacunas de refuerzo contra las variantes actuales del SARS-CoV-2 pueden ayudar al sistema inmunitario humano a combatir variantes que aún no existen. Esa es la implicación de dos nuevos estudios1,2 que analizan cómo una vacuna de refuerzo o una infección avanzada afecta a las células productoras de anticuerpos: algunas de estas células evolucionan con el tiempo para crear exclusivamente nuevos anticuerpos que se dirigen a nuevas cepas, mientras que otras producen anticuerpos contra cepas nuevas y antiguas.