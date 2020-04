Quique Setién asumió como técnico de Barcelona tras la salida de Ernesto Valverde | Fuente: FC Barcelona

El estado de cuarentena ha revitalizado la confianza de Quique Setién, quien añora por la reanudación del fútbol para seguir con la temporada del Barcelona, donde actualmente es líder de La Liga por dos puntos más que el Real Madrid, y en la Champions, donde debe resolver su pase a cuartos de final frente al Nápoli.

"Ya se lo he dicho a los jugadores: que yo tengo mucha prisa y que no tiempo que perder. Y que me gustaría ganar o la Champions o La Liga, y si puede ser las dos, mucho mejor, evidentemente. Claro que lo he soñado, y pasearme por Liencres (su pueblo), con la vacas, con la Copa, ¡eh!, con la Champions por allí, enseñándola", dijo entre sonrisas el entrenador, en una entrevista a TV3.

Quique Setién asumió la dirección técnica del club tras la salida de Ernesto Valverde. Su contrato acaba en junio de 2021, cuando finaliza el mandato del presidente Josep Maria Bartomeu, y tiene otro prorrogable que deberá negociar con el nuevo mandatario. Por ahora, tiene dos posibilidades para conseguir un título.

"A mí me gustaría jugar y quedar campeón jugando. Esto es obvio. La realidad es que la situación está como está. No sé si eso valdría para otorgar un título. La realidad es que me es indiferente. Yo no me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Madrid", expresó.