Más de una vez Xavi Hernández ha dado a conocer su deseo por volver al Camp Nou como entrenador del FC Barcelona. Esta idea, por el momento, no disgusta al actual técnico del equipo culé.

Quique Setién, en una entrevista con El Larguero, se refirió a la posibilidad de que el ex futbolista sea su relevo: "Ojalá que Xavi venga y lo haga muy bien y a todos los grandes futbolistas les he admirado. Si me tengo que ir y viene él, no pasa nada. Así es el mundo de los entrenadores", indicó.

Como se recuerda, Setién tiene contrato hasta junio del 2022 en Barcelona y, por su parte, Xavi Hernández continúa al mando del Al-Sadd de Qatar, donde se viene consolidando desde el banco.

Asimismo, Setién también se refirió a uno de los temas que más rondan respecto al futuro del equipo de Messi: ¿Neymar o Lautaro? Al respecto, el entrenador fue tajante.

"Todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no. Para mí en el Barcelona vendrían bien los dos, son buenos futbolistas", sostuvo el entrenador culé.