Los tres delanteros formaron el 'Tridente MSN'. | Fuente: AFP

El exjugador del Barcelona, Javier Mascherano, afirmó que le gustaría volver a ver el 'Tridente MSN' de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. En entrevista con Rac-1, el ahora jugador de Estudiantes de La Plata también volvió a elogiar al capitán de la Selección Argentina.

"Ojalá que Neymar pueda volver al Barcelona y que vuelva a jugar junto a Leo y Luis Suárez. Sería muy bueno para el club, son tres jugadores muy buenos, y también lo sería para todos nosotros que lo podemos disfrutar por la televisión", afirmó Mascherano.

Asimismo, reafirmó su posición al señalar que Lionel Messi es el 'mejor jugador' para él. "He tenido la suerte de disfrutar de Messi, alguien extraordinario, tenerle en el equipo te daba muchas garantías para afrontar las competiciones, un rival o un partido. Ha sido espectacular. Leo está en condiciones de llegar al próximo Mundial y de jugar a un gran nivel. Ha vuelto a ser escogido el mejor del mundo. Messi no necesita demostrar ya nada. Lo ha demostrado en los últimos 12 o 13 años. Es el mejor del mundo con diferencia y ningún otro jugador se ha mantenido así tanto tiempo. Gane o no un título con su selección, nada cambiará que es el mejor"

Mascherano dejó Barcelona en enero de 2018 tras más de 7 años en el club, donde compartió vestuarios con la 'Pulga', Suárez y Neymar. Tras dejar LaLiga, jugó en el Hebei China Fortune hasta inicios de 2020 para finalmente regresar a la Superliga Argentina con Estudiantes de La Plata.