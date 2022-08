Riqui Puig cambió Barcelona por Los Angeles Galaxy. | Fuente: FOX Deportes

Riqui Puig dejó Barcelona para firmar contrato con Los Angeles Galaxy. El club culé no contaba con él, por lo que incluso lo descartó para la pretemporada.

Ya con minutos en el Galaxy de la MLS, Riqui Puig fue consultado nuevamente por cómo se dio su salida del Barcelona. En conversación con FOX Deportes, la exjoven promesa blaugrana fue muy crítico con el cuadro catalán debido a las formas en que se produjo su marcha del Camp Nou.

"La verdad que fue un mes bastante duro porque nunca había visto lo de dejar jugadores en Barcelona y no ir de gira con ellos. Entiendo la situación del club para que los futbolistas se marchen, pero se puede hacer de otras formas", comentó Riqui.

Las palabras de Riqui Puig hacia Barcelona

Así fue la salida de Riqui Puig de la tienda del Barcelona. | Fuente: FOX Deportes

Además, dio cuenta de la soledad que sintió al tener pocos futbolistas para entrenarse, mientras que el plantel con Robert Lewandowski, Raphinha y más estrellas jugaban amistosos en Estados Unidos.

"Fue doloroso entrenar solo con cuatro compañeros. Mas de siete años en el club, el míster (Xavi Hernández) y estar en Barcelona mientras mis compañeros jugaban partidos, me dolió muchísimo. Fue algo complicado, aunque a veces hay que tomar decisiones. Las que tomaron no las comparto, sostuvo.

No es la primera vez que Riqui Puig le da un dardo al Barcelona. En su presentación en el Galaxy también tuvo algunas palabras para el que ahora es su exconjunto.

"No me trataron como me gustaría, aunque es algo que se puede olvidar y no pasa nada", indicó el joven mediocampista.

Barcelona y la vida sin Riqui Puig

Por otra parte, el primer plantel del Barca se entrena para lo que será el partido amistoso ante el Manchester City este miércoles.

Posteriormente, los hombres de Xavi Hernández chocarán ante Valladolid en el marco de la tercera fecha de LaLiga Santander. Vienen de igualar sin goles contra Rayo Vallecano y golear 4-1 a la Real Sociedad.

