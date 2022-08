Riqui Puig sobre el Barcelona: "No me trataron como me hubiera gustado" | Fuente: Barcelona

En su aparición con el primer equipo, en 2018, había grandes expectativas puestas sobre Riqui Puig en Barcelona. Canterano, mediocampista con el perfil físico y técnico de las leyendas azulgranas. Pero no logró hacerse de un espacio y decidió cambiar de aires, siendo su destino elegido la MLS con Los Angeles Galaxy.

Riqui Puig, de 22 años, inicia una nueva etapa en su carrera actuando en Estados Unidos; sin embargo, se refirió a su última etapa en Barcelona, donde se mostró disconforme con el trato que le brindaron.

"Estar en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban en Los Ángeles jugando partidos… La verdad es que a mí me dolió muchísimo. A veces, hay que tomar decisiones, ellos tomaron esta, pero no la comparto", contó el futbolista español en ‘FOX Deportes’.

Riqui Puig y su molestia con Barcelona

Riqui Puig disputó 57 partidos con el Barcelona | Fuente: Instagram

El contrato de Riqui Puig con Los Angeles Galaxy es hasta el final de la temporada regular de la MLS en 2025. Su paso por Barcelona es de 57 partidos, solo 15 de ellos como titular, donde registró dos goles y aportó tres asistencias.

"Tengo que darle las gracias al Barça, porque gracias a ellos soy quien soy como jugador”, apuntó, pero recalcó que los últimos años, sin ser considerado en el equipo, le generó un fastidio.

"El último tramo de mi vida en Barcelona no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría. Es algo que se puede olvidar y no pasa nada”, indicó.

Riqui Puig firmó contrato con Los Angeles Galaxy hasta el 2025 | Fuente: LA Galaxy

El ciclo de Riqui Puig en Barcelona

En su estreno con Barcelona, Riqui Puig encandiló por una asistencia de gol a Denis Suárez poco después de saltar al campo y sus destellos le fueron prometiendo un futuro en el equipo. No obstante, ni Ernesto Valverde ni Quique Setién ni Ronald Koeman y ahora último Xavi Hernández le terminaron de ver apto para un centro del campo siempre con competencia, muy a pesar de considerarlo un futbolista con el ‘ADN Barça’.

Ahora se ha convertido en uno de los principales fichajes en la historia de Los Angeles Galaxy y de la misma MLS, ya que pasó de la élite de Europa a Estados Unidos apenas a los 22 años.

"Quiero dar las gracias a mis compañeros, ha sido un inicio difícil, porque la visa se ha retrasado un poco. Agradezco a los compañeros por cómo me han recibido. Estoy con muchas ganas, me siento como en casa", manifestó Riqui Puig en su presentación oficial.





