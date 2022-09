Robert Lewandowski | Fuente: FC Barcelona

Este lunes, Robert Lewandowski, delantero polaco de FC Barceona, habló de su actualidad tras ser el fichaje del equipo y se refirió a la posibilidad de ganar el Balón de Oro de la presente temporada.

"Me siento muy a gusto en el Barça, no solo por el club, sino también por el ambiente. Mis compañeros, la plantilla... todo el mundo me trata bien. Todo me hace sentirme un privilegiado en el Barcelona. Es como tener juguetes nuevos en mis manos y jugar con ellos. Desde los primeros días en Barcelona sentí que estaba en el lugar correcto y en el momento correcto. ¿La afición? No esperaba que la afición del Barça empezara a cantarme canciones en el Camp Nou. Me hace sentir que llevo mucho tiempo en el Barcelona", sostuvo el delantero polaco.

Asismismo, Lewandowksi hizo un comparativo entre FC Barcelona y su anterior club, Bayern Munich, en referencia a poder ganar el Balón de Oro: "Sé que el FC Barcelona es el equipo donde más jugadores han ganado el Balón de Oro. Creo que el camino al Balón de Oro es más corto desde el Barça que desde el Bayern".

Último doblete de Lewandowski en FC Barcelona:

El último fin de semana, el delantero polaco firmó un doblete ante Elche. Ambos equipos se enfrentaron en el Spotify Camp Nou por la sexta jornada de LaLiga Santander 2022-2023, cotejo que le puso la opción nuevamente a los culés de colocarse en la cima del certamen. Esto se concretó a partir del gran desenvolvimiento de Robert Lewandowski, quien firmó un doblete.

El delantero polaco volvió a aparecer en el arranque de la segunda parte ante el Elche y marcó el 3-0 del Barcelona, ratificando que su presencia en la competición doméstica la da un salto de calidad impresionante a los azulgranas.