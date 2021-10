Roberto Martínez negó tener contactos con Barcelona para reemplazar a Koeman | Fuente: EFE

El de la selección de Bélgica, el español Roberto Martínez, negó que haya tenido "contactos" con el Barcelona sobre una hipotética llegada al Camp Nou para ser el sustituto de Ronald Koeman, si bien tiene buena relación con el asesor deportivo del club, Jordi Cruyff.

"El Barcelona no tiene nada de malo, nunca se sabe lo que traerá el mañana. Pero no hay nada de nada, no hay contactos", aseguró Martínez en declaraciones a 'Het Laatste Nieuws'.

Tras la derrota del Barcelona en la Champions League en Lisboa, ante el Benfica (3-0), y la derrota previa contra el Bayern de Múnich más unos resultados irregulares en LaLiga Santander, en el entorno azulgrana se piensa ya en un posible recambio para el técnico Ronald Koeman, quien no mantiene una comunicación frecuente con el presidente Joan Laporta.

Roberto Martínez se aleja del Barcelona

No obstante, Roberto Martínez ha negado tener contacto con el conjunto culé y habló sobre este aspecto con su amigo Jordi Cruyff, asesor deportivo del club y principalmente de Laporta.

"La base de mi amistad con Jordi es que separamos lo privado de lo profesional. En ningún momento le he preguntado a Jordi cuál es mi situación en el Barcelona. Tampoco creo que él tenga la función de nombrar a un posible nuevo entrenador", dijo el estratega.

Barcelona enfrentará este viernes al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por la fecha 8 de LaLiga y aquel podría ser el último juego de Ronald Koeman al mando del equipo, quien pese a todo indicó que seguirá dirigiendo al club.





NUESTROS PODCAST

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.