Ronald Koeman: "Estoy muy decepcionado, necesitábamos ganar" | Fuente: AFP

Este domingo FC Barcelona empató por 1-1 ante Cádiz pero para el cuadro catalán más se asemejó a una derrota, ya que llevaron la ventaja de la mínima diferencia desde el primer tiempo y el empate llegó al minuto 89.

Por su parte, Ronald Koeman, entrenador del cuadro catalán, se refirió al encuentro y mostró su disgusto: "Es una decepción, necesitábamos ganar, hemos perdido una gran oportunidad hoy después del empate del Atlético de ayer. No hemos ganado y es una gran decepción", indicó en conferencia de prensa.

En tanto al equipo, agregó: "El problema siempre es el mismo, no resolvemos el partido antes del final. Tenemos dos o tres ocasiones, pero no lo matamos. Si no somos capaces de matarnos. Tengo que analizar bien la jugada del penal, por si es necesario tener que rechazar de esa manera", sostuvo en tanto al error de Clement Lenglet.

"No me gusta clpar a jugadores individualmente, en ataque no estuvimos a nuestra altura, sí creamos ocasiones para marcar el segundo gol, pero son momentos en un partido donde hay que defender diferente. Con un marcador tan corto, el equipo contrario te puede marcar hasta el último minuto", remarcó.

"Estoy muy decepcionado, incluso más que el último partes (en la goleada ante Paris Saint Germain), porque podíamos recortar distancias con los que están arriba. Era un partido en el que no hemos encontrado muchos problemas, este equipo por su calidad tiene que ganar y no lo hemos hecho", indicó.

Como se recuerda, FC Barcelona viene de ser goleador por 4-1 ante el cuadro parisino por los octavos de final de la Champions League en el partido de ida y, en tanto al campeonato local, se ubica en el tercer lugar por debajo de Real Madrid y Atlético de Madrid.