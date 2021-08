Ronald Koeman | Fuente: FC Barcelona

Este domingo, FC Barcelona se medirá ante Getafe por LaLiga y, previo al duelo, Ronald Koeman ofreció una conferencia de prensa en la que pidió "paciencia" y "ser realistas" para la temporada que acaba de iniciar el cuadro culé con una victoria y un empate.

"No soy partidario de hablar de no ganar cosas, porque estamos en un club que requiere mentalidad ganadora, pero hay que ser realistas: no se puede exigir como en otros momentos", sostuvo Koeman en tanto a la actualidad del equipo.

En tanto al comparativo con otros clubes con los que peleará Champions League, el entrenador agregó: "Económicamente el club no puede competir con otros clubs como Paris, City, United. Hay que aceptarlo, trabajar para mejorar cosas deportiva y económicamente".

Asimismo, también habló de la presencia de juveniles como Pedri, Nico y Gavi: "No se puede exigir como se ha exigido en otros tiempos en este club, hay que saber el momento del equipo, que estamos probando cosas nuevas. Es diferente Pedri con 20 años que Pedri con 18. Hay que dar tiempo para dar lo mejor de si mismo. Estamos hablando de seis siete jugadores que pueden ser titulares"

Ausencia de Lionel Messi:

En la misma línea sobre la etapa de transición del cuadro culé, Ronald Koeman habló de la ausencia de la 'Pulga': "Hay que ser realistas del momento y no podemos luchar por ser los mejores del mundo. Sabemos que nos falta el mejor del mundo y hay que trabajar cosas: mejoría del equipo e individualmente. Aspiramos al máximo, pero hay que esperar y ver cómo vamos en esta Liga".

