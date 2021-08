Real Madrid pretende el fichaje de Kylian Mbappé | Fuente: AFP

Real Madrid es el equipo que va con todo en los últimos días del mercado por el fichaje Kylian Mbappé y en casa de su gran rival, el Barcelona, el técnico Ronald Koeman admitió que también le gustaría tener en su plantel al delantero, al ser consultado por la posible llegada del ‘crack’ del PSG.

"No me preocupa, porque si el Madrid tiene el dinero que lo fiche. Es uno de los mejores jugadores del mundo, yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo. Cada uno intenta siempre mejorar su plantilla y si ellos pueden hacerlo, perfecto", manifestó Koeman en rueda de prensa.

A diferencia de años anteriores, Barcelona no ha derrochado sumas importantes de dinero en fichajes e incorporó a sus últimos refuerzos a costo cero.

"Entiendo que es algo frustrante para las personas que quieren este club, pero tenemos que ser realistas porque ahora no podemos competir contra PSG, City o United. Sabemos, y esto otra cosa, que hoy en día es así. Tenemos que trabajar para cambiar las cosas y va a durar tiempo cambiar económicamente. Esto no será de hoy para mañana. Siempre he dicho que hay que ser realista y saber la situación de este equipo", dijo Ronald Koeman.

Barcelona golpeado económicamente

Memphis Depay, Sergio Agüero y Eric García llegaron esta temporada al Barcelona a costo cero, en la misma donde Lionel Messi tuvo que irse para reducir la masa salarial del plantel y hasta Gerard Piqué se bajó considerablemente el sueldo para que los fichajes sean inscritos.

"No se puede exigir a este club lo que se le ha exigido en otros tiempos. Estamos dando oportunidades a los jóvenes. Es diferente Pedri con 18 años que con 24. Necesitan tiempo para dar lo mejor de sí mismo. Y cuando recuperemos las bajas, seis o siete jugadores titulares, que son muchos, estaremos mejor, pero a pesar de esto estamos ilusionados y confiados en que tenemos un buen equipo", añadió Koeman.





