Barcelona está clasificado para la final de la Copa del Rey 2021 | Fuente: EFE

Barcelona está en el segundo lugar de LaLiga y es finalista de la Copa del Rey, por lo que las posibilidades de título en la temporada son claras. No obstante, Ronald Koeman quiso dejar en claro que no piensa en ello, recordando los cuestionamientos sobre su equipo semanas atrás.

"No me gusta hablar de doblete, esto cambia rapidísimo. Hace tiempo fuimos malos, no había nada bueno... Hay que seguir trabajando partido a partido. Vamos cuatro puntos por detrás, tenemos un calendario dificilísimo, cualquier partido es complicado. Tenemos un partido de final de Copa del Rey para ganar, pero es un rival fuerte. Falta mucho para ganar cosas", dijo el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Asimismo, Barcelona tuvo esta semana la asunción en la presidencia de Joan Laporta, quien en su discurso respaldó el futuro del equipo con Koeman. Así, el holandés indicó que tiene una abierta relación con el titular del club.

"Hablamos, es importante tener la tranquilidad de tener a alguien que es la cara del club dentro y hacia afuera. A nosotros nos toca lo mismo, conseguir resultados. Es importante tener a Laporta como presidente. Es importante para una persona que destaquen el trabajo que está haciendo. Ya me ha dicho personalmente estas palabras después del partido de París, en el avión; me dijo que tenía confianza, y es importante", expresó.

Aunque Ronald Koeman puso sobre la mesa que no se confía de su continuidad si los resultados no le acompañan a Barcelona. “Hay que seguir trabajando, porque sabemos que eso puede cambiar mucho, y más rápido si no hay resultados. Tenemos que seguir de la misma manera y sacar resultados", afirmó.





