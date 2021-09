Ronald Koeman dirige su segunda temporada en Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALEJANDRO GARCÍA

Barcelona no levanta cabeza con Ronald Koeman en lo que va de temporada. El cuadro culé viene de caer goleado 3-0 a manos del Bayern Munich y el último lunes tan solo empató 1-1 con Granada por LaLiga Santander.

La prensa española da cuenta que hay una gran posibilidad que Ronald Koeman sea cesado en el corto plazo del Barcelona. El programa El Chiringuito dio un nombre que gusta al presidente del club catalán, Joan Laporta.

"Hay uno que me sorprende muchísimo y a la vez que me dicen que es el que más gusta a la presidencia del Barcelona. La verdad que estoy muy sorprendido. Andrea Pirlo, es el nombre que más gusta", fue lo que indicó el panelista Jota Jordi en la última edición del programa.

Koeman y las dudas que genera en todo Barcelona

Ronald Koeman no terminaría su segundo año en el Camp Nou. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Asimismo, se indica que Xavi Hernández, entrenador del Al Sadd, es otro de los que tiene posibilidades de arribar al Camp Nou.

"Tiene adeptos en la junta directiva, pero Laporta no lo ve. Me sorprendería mucho que ahora se lancen por él, aunque no hay que descartarlo", sostuvo Quim Domenech a su turno.

Roberto Martínez, DT de la Selección de Bélgica, y Albert Capellas, estratega de la Selección de Dinamarca Sub-21, también están en el bombo del Barcelona, aunque con menos chances.

En lo que va de temporada de LaLiga, los dirigidos por Ronald Koeman marchan octavo lugar con ocho puntos, a seis unidades del líder Atlético de Madrid.

La meta más próxima es ganarle al Cádiz este jueves como visitante por el torneo local.

