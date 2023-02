Xavi Hernández | Fuente: EFE

Este jueves Manchester United recibirá a FC Barcelona en Old Trafford por los dieciseisavos de la Europa League y, por su parte, Xavi Hernández, entrenador del conjunto azulgrana, se refirió a este importante encuentro considerando que, en el partido de ida, ambos equipos igualaron por 2-2 en el estadio Camp Nou.

"Tengo muy buenos recuerdos de los partidos que jugué en Inglaterra, simplemente porque es muy especial jugar allí", indicó Hernández en diálogo con el diario Times. Asimismo, el estratega catalán agregó: "Los estadios, la afición que no para de animar, todo tiene un sabor muy especial que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Así que, imagínense: es un placer para mí volver a Old Trafford, uno de los mejores estadios y (uno de los) equipos más grandes del mundo".



Por último, el futbolista culé sostuvo: "Somos un equipo valiente, al que le gusta atacar y ganar siempre. Este partido no será la excepción. Es como un gran partido de la Champions League".

Por su parte, la plantilla del Barcelona, tras la última victoria en LaLiga Santander ante el Cádiz (2-0) en condición de local, hizo el último lunes un entrenamiento de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, previo a su viaje a tierras inglesas.

¿Dónde ver el Barcelona ante Manchester United vía TV por Europa League?

El importante duelo para conocer al clasificado a los octavos de final de la Europa League entre FC Barcelona y Manchester United está pactado para este jueves 23 de febrero a partir de las 3:00 pm (hora peruana) en el estadio Old Trafforf. Lo ves por las pantallas de ESPN, Movistar+ y la plataforma streaming Star+. RPP.pe te lleva los goles y mejores jugadas.