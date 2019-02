Sevilla vs. Barcelona por la fecha 25 de LaLiga Santander | Fuente: RPP Noticias

Barcelona tiene una buena prueba para disipar las dudas generadas a cuatro días de disputar un nuevo Clásico, y en el Sánchez Pizjuán puede dar un importante paso para consolidar el liderato, aunque se encontrará a un Sevilla con ganas de limpiar la dolorosa eliminación de la Copa ante los azulgranas.



Los sevillistas vencieron hace un mes en el torneo copero en este mismo escenario por 2-0 a un Barcelona sin sus estrellas, pero a la semana siguiente escoció al equipo y a la afición el sonrojo pasado en el Camp Nou con el rotundo 6-1 de la vuelta.



El Barcelona tiene un inoportuno partido entre la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Lyon y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Bernabéu.



Los azulgranas vienen de lograr un empate sin goles en tierras francesas, pese a rematar 25 veces, y el próximo miércoles se juegan el pase a una final en un nuevo Clásico ante el Real Madrid.



Por tanto, el duelo ante el conjunto hispalense resulta propicio para que Ernesto Valverde haga algunos cambios en el once para dosificar a sus hombres.



Máxime cuando el Barza le saca siete y nueve puntos, respectivamente, a sus inmediatos perseguidores (Atlético de Madrid y Real Madrid) en el torneo de la regularidad, por lo que puede permitirse un tropiezo el sábado.



En el Sánchez Pizjuán, el equipo catalán solo ha perdido en tres de sus últimas quince visitas. El último precedente, el de esta temporada en la ida de los cuartos de final de Copa, acabó con 2-0, pero los azulgranas le dieron la vuelta a la eliminatoria con una goleada en el Camp Nou (6-1).



El Barcelona no pierde en LaLiga desde el 11 de noviembre (3-4 frente al Betis) y ha logrado mantener la portería a cero en ocho de sus últimos once partidos en esta competición.



Sin embargo tan solo ha marcado dos goles en sus últimos cuatro compromisos (Real Madrid en Copa, Athletic Club y Valladolid en Liga y Lyon en Liga de Campeones).







(Con información de EFE)

Sevilla vs. Barcelona: alineaciones probables



Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Promes; Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Aleñá; Messi, Prince y Coutinho.



Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.