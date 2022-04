Xavi criticó presencia de hinchas de Frankfurt: "No nos ha ayudado" | Fuente: AFP

Este jueves FC Barcelona cayó por 2-3 ante Eintracht Frankurt y fue eliminado de la Europa League en el Camp Nou. Tras el encuentro, Xavi Hernández, entrenador del cuadro culé, se mostró incómodo con la gran cantidad de hinchas visitantes en su estadio.

"Es una evidencia que no nos ha ayudado. Esperábamos 70 o 80.000 culés. Parecía una final, con el campo dividido. Creo que el club está chequeando lo que ha pasado", sostuvo Xavi Hernández en conferencia de prensa tras el encuentro.

En tanto al cotejo, Hernández agregó: "Ha sido insuficiente lo que hemos hecho pese a ir a la épica al final. No hemos sabido jugar de la mejor manera. Se han encontrado con el penalti que no sé; luego han hecho un golazo en el 0-2 y en el 0-3 también hemos fallado. Y eso nos ha hecho ir a remolque".

En tanto a sus expectativas con el cuadro catalán, el exfutbolista sostuvo: "Lo hemos intentado, pero íbamos mazazo tras mazazo. Ha sido una desilusión grande pero es merecido que haya pasado el Eintracht. Nosotros no hemos estado bien y no hemos generado lo que lo teníamos generar. Hemos tenido el control y la posesión, pero no hemos ecnontrado huecos para hacer daño. Esto es Europa y se paga. Hay que centrarse en LaLiga".