Joan Laporta | Fuente: FC Barcelona

Este jueves FC Barcelona cayó por 2-3 ante Frankfurt en el partido de vuelta y fue eliminado de la Europa League en el Camp Nou y uno de los detalles que llamó la atención fue la gran cantidad de hinchas del cuadro alemán presentes en el recinto culé.

Por su parte, Joan Laporta, presidente del conjunto catalán, habló de los hinchas visitantes y criticó que se haya permitido la entrada de tantos en su partido de local: "Lo que ha pasado en la grada es una vergüenza que no se puede repetir, debemos procesar la información que tenemos para tomar medidas, pero es lamentable, tendremos que ser más estrictos y no permitir ciertas cosas, me siento avergonzado como barcelonista", sostuvo a la prensa tras el cotejo.

Asimismo, el presidente culé pidió disculpas a los aficionados y socios alegando que las entradas fueron adquiridas por fuera de los canales oficiales de venta: "He sentido vergüenza con lo visto en la grada, pido disculpas, ha sido muy grave. Estamos procesando toda la información, daremos explicaciones. Lo de hoy no es habitual y no tendría que haber pasado, tenemos estudiadas las razones y tomaremos medidas".

Por último, en tanto a esta dura derrota, Laporta indicó: "Si es un fracaso pues aprenderemos de los errores, esta derrota nos debe hacer creer más en nuestras ideas. No hemos podido ganar, hemos perdido la eliminatoria y hay que aceptarlo, todos estamos tristes y enfadados pero debemos seguir adelante y luchar por la Liga”.