“Esta cicatriz nunca desaparecerá”: Federico Dimarco se disculpa tras la derrota histórica del Inter en la final de la Champions

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de una de las noches más dolorosas en la historia reciente del Inter de Milán, el defensor italiano de 27 años, Federico Dimarco, rompió el silencio y publicó un emotivo comunicado en su cuenta de Instagram dirigida a los aficionados nerazzurri.

El mensaje llega tras la contundente derrota por 5-0 ante el Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League, donde el jugador italiano fue señalado por su bajo rendimiento y participación directa en dos de los goles del conjunto francés.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La voz tras la goleada

En el texto, Dimarco no esquivó las críticas y asumió la responsabilidad por su desempeño en la final. “Llevo días sin pensar en nada más, buscando explicaciones a lo sucedido. Todo salió mal. [...] Quiero asumir mi responsabilidad. Quiero hacerlo después de una derrota como esta para decirles a todos los aficionados del Inter que lo siento”, escribió.

Durante el partido, el lateral izquierdo, criado en la cantera del Inter, fue protagonista involuntario en dos de los goles del conjunto francés: en el primero, tras perder la marca de Achraf Hakimi, y en el segundo, por un desvío involuntario de un remate de Désiré Doué que terminó descolocando al arquero Yann Sommer.

El segundo gol del PSG en la final tuvo una participación clave de Dimarco, cuyo desvío involuntario confundió al arquero Yann Sommer.Fuente: EFE

"No he sido la mejor versión de mí mismo. No quiero esconderme ni fingir que no pasó nada. He hecho tantos sacrificios para llegar a este momento y, en el mejor momento, no pude ser tu Federico de siempre", agregó el jugador, que fue sustituido a los nueve minutos del segundo tiempo.

En su publicación, Dimarco también expresó su pesar por la oportunidad perdida en la final y se dirigió a los hinchas que acompañaron al equipo en Múnich y a aquellos que no pudieron viajar: "Lo siento por todos los que sacrificaron tiempo y dinero para estar ahí, pero también por todos los que no pudieron venir y habrían querido."

Finalmente, culminó su comunicado con un mensaje optimista: "De ahora en adelante tendré esta cicatriz. Nunca desaparecerá, pero siempre me recordará que amar a un equipo incondicionalmente también significa esto. Alegría por las victorias, sufrimiento terrible por las derrotas. [...] Esta es la belleza de ser interista. En las buenas y en las malas, ¡pero juntos! ¡Forza Inter, hoy más que nunca!"

El Inter de Milán, que buscaba su cuarto título de Champions League, cerró la temporada con una de las derrotas más abultadas en la historia de las finales del torneo europeo.