Matthijs de Ligt llegó hasta las semifinales de la última Champions League con el Ajax. | Fuente: EFE

Matthijs de Ligt parece no tener aún definido su futuro. El medio español Mundo Deportivo informó que el FC Barcelona no ha tenido comunicación con el futbolista holandés en los últimos días, ni mucho ha menos les ha manifestado que no aceptará su oferta. Incluso, esto se da a conocer poco después de que en medios italianos se afirmara que había aceptado jugar en Juventus la próxima temporada.

Aparte de Matthijs de Ligt, el FC Barcelona tampoco no ha hablado con su representante Mino Raiola. En la escuadra blaugrana se encuentran a la espera de una respuesta del zaguero neerlandés, que también tiene propuestas de Juventus y PSG. Las dos últimas son mejores desde el punto de vista económico, pero aún así en el club culé esperan que el futbolista se incline por ellos teniendo en cuenta que vienen siguiéndolo desde hace meses.

Hace una semana y media, que fue la última vez que Matthijs de Ligt habló del tema públicamente, señaló que iba a tomarse un tiempo para decidir dónde jugará y no le cerró las puertas al FC Barcelona. De momento, el futuro del defensor de Ajax sigue siendo muy incierto.