Dani Alves militó durante las dos últimas temporadas en el PSG. | Fuente: AFP

Dani Alves fue noticia en el fútbol europeo no solo por dar a conocer que no renovará su contrato con el PSG, sino también por haber salido a la luz el hecho de que se ofreció al FC Barcelona hace unos días. Sin embargo, según el diario español Mundo Deportivo, la institución española no está interesada en incorporar al lateral brasileño con miras a la próxima temporada.

A pesar de que el lateral derecho es la posición donde quizá tienen más problemas, el FC Barcelona no tiene la intención de repatriar a Dani Alves. Si bien tampoco se han filtrado en los medios si es que Ernesto Valverde si quiera tiene interés en reforzar ese puesto, lo cierto es que Sergi Roberto y Nelson Semedo todavía no convencen en ese lugar a los aficionados culés.

De esta forma, se le cerró una puerta a Dani Alves para continuar su carrera. Ahora, a los 36 años, el lateral derecho de la Selección Brasileña tendrá que seguir buscando un club para la próxima temporada, aunque con su rendimiento en los últimos meses en el PSG demostró que puede seguir jugando en la élite del fútbol europeo.