Juventus ya está en la búsqueda de un nuevo estratega para la próxima temporada e intentan apoyarse en una de las estrellas del equipo para elegir la mejor opción: Cristiano Ronaldo. Si bien ya se dio a conocer que el estratega luso ha recomendado a su compatriota José Mourinho, también se ha revelado que él mismo no quiere a un entrenador que conoce muy bien la 'Vecchia Signora': Antonio Conte.

Según el medio italiano 'La Repubblica', Cristiano Ronaldo le dijo a la directiva de Juventus que no veía a Antonio Conte como el director técnico adecuado el club luego de que le comentaran sobre la posibilidad de traerlo. Lo dicho por el delantero portugués es que no le convence mucho el planteamiento defensivo del ex-estratega del Chelsea, además de que su rígida disciplina en lo táctico no le permitiría mostrar su mejor rendimiento.

De esta manera, Antonio Conte quedó descartado para reemplazar a Massimiliano Allegri como director técnico de Juventus. Si bien el entrenador de 49 años tuvo éxito durante su paso por el equipo de Turín, donde llegó a ganar hasta cinco títulos, el solo hecho de no recibir el visto bueno de Cristiano Ronaldo es motivo suficiente para que no se concrete su llegada en el próximo libro de pases.