Neymar llegó al PSG en el 2017 tras 4 años en el Barcelona. | Fuente: AFP

Ya es normal que medios de distintos países de Europa se refieran a Neymar y a una posible salida suya del Paris Saint-Germain. Al tratarse de un delantero sumamente mediático, el brasileño se le ha vinculado con clubes como Real Madrid y Barcelona pero no ha habido pronunciamiento oficial por parte de uno de ellos en los últimos días.

Sin embargo, de quien sí hubo una aclaración fue del propio Neymar, quien en una entrevista con el medio francés Canal desmintió haber llegado a un acuerdo con otro equipo para la siguiente temporada.

"He escuchado rumores sobre mí desde que me convertí en profesional pero no hay nada concreto sobre mi salida. Ni bien haya algo cierto, hablaré sobre ello y lo asumiré; estén seguros sobre eso", sostuvo 'Ney'.

Por otra parte, Neymar se refirió a las críticas hechas por el exfutbolista brasileño Pelé, quien manifestó que el atacante del PSG se dedica mucho a sobreactuar sus caídas. "Mientras uno no gane, las críticas vienen. La gente hoy en día habla mucho de mis caídas porque todo sobre mí se exagera. Respeto las críticas de Pelé pero no las comparto", sentenció.