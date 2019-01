Adrien Rabiot termina su contrato con el PSG a mitad de año. | Fuente: AFP

Adrien Rabiot ha vivido una temporada llena de polémicas. Desde no querer renovar su vínculo con el PSG que finaliza a mediados de año hasta ser separado recientemente del primer equipo de la entidad parisina, la campaña vivida por el joven mediocampista francés ha tenido varios sobresaltos en el aspecto personal más allá de que ha venido sumando minutos al mando de Thomas Tuchel.

No obstante, pese a que la decisión por parte de la directiva de mandarlo a la reserva ha sido tomado hace poco, Thomas Tuchel hará un esfuerzo para que Adrien Rabiot vuelva con el plantel principal a raíz de la lesión de Marco Verratti. El volante italiano tuvo que retirarse al minuto 19 de la victoria por 9-0 contra Guingamp por un dolor en el tobillo y se prevee que no llegará al duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League contra Manchester United.

El plan que tiene el estratega del PSG en mente para convencer tanto a Nasser-Al Khelaifi, presidente de la institución, y Antero Henrique, el director deportivo de la misma, es hacerles entender la importancia de Adrien Rabiot en estos momentos teniendo en cuenta que no se van a reforzar en este periodo de transferencias. Más allá de que los directivos cedan a la petición de Thomas Tuchel o no, todo indica que Rabiot no jugará la próxima temporada en el club francés y su destino podría ser el Barcelona.