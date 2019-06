Gareth Bale llegó al Real Madrid a mediados del 2013 proveniente del Tottenham Hotspur. | Fuente: AFP

La novela de Gareth Bale con el Real Madrid todavía no llega a su fin. El agente del atacante británico, Jonathan Barnett, reconoció en Sky Sports que la situación del futbolista con la 'Casa Blanca' no ha mejorado, pero aún así aseguró que deberá ocurrir algo excepcional para que su representado cambie de aires con miras a la próxima temporada.

"Gareth Bale no quiere irse a préstamo. Tiene una gran vida y casa en España, algo excepcional tendría que pasar para irse del Real Madrid y una cesión no forma parte de las opciones. No obstante, es cierto que su situación en el club no ha mejorado. Por otro lado, creo que podría acomodarse en el Manchester United, ya que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero es poco probable que llegue", dijo.

Justamente, el Manchester United ha sido uno de los equipos que más se ha vinculado con Gareth Bale en los últimos meses, teniendo en cuenta que tiene muchas chances de salir el Real Madrid. No obstante, las noticias más recientes de este asunto indican que el futbolista de 29 años se resiste a dejar el club español, más allá de que Zinedine Zidane no lo ve como una prioridad en el plantel.