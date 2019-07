James Rodríguez viene de jugar las dos últimas temporadas en el Bayern Munich en calidad de préstamo. | Fuente: AFP

James Rodríguez podría continuar su carrera en España, pero no en el Real Madrid. Ante las dificultades que se vienen dando en relación a su posible traspaso al Nápoli, medios españoles indican que es muy probable que el volante colombiano recale en el Atlético de Madrid a tal punto que el 'Cholo' Simeone estaría dispuesto a dejar salir a dos jugadores para crearle un lugar en el plantel.

Según el diario As, uno de estos futbolistas sería el atacante croata Nikola Kalinic. Desde hace unos meses se dio por hecho que el delantero de 31 años iba a dejar el Atlético de Madrid en este periodo de transferencias, con o sin la llegada de James Rodríguez, aunque de momento no ha podido llegar a un acuerdo con otro equipo.

Aparte, otro de los llamados a no continuar en el Atlético de Madrid con la incorporación de James Rodríguez saldría entre el español Vitolo y el argentino Ángel Correa. No obstante, una de las complicaciones con las que podrían encontrarse al momento de buscarles otro equipo es que su sueldo difícilmente sea pagado por otro equipo de la Liga Santander que no sea el Barcelona o Real Madrid.