Florentino Pérez expresó su deseo por incorporar a Eden Hazard al Real Madrid. | Fuente: AFP

Florentino Pérez no ocultó el interés que hay en el Real Madrid por Eden Hazard. El mandamás de la 'Casa Blanca', en diálogo con el programa 'El Transistor de Onda Cero', señaló que durante varios temporadas han querido sellar la contratación del delantero belga, pero hasta ahora no han tenido éxito en ninguno de sus repetitivos intentos.

"¿Cómo vamos a hablar con un club que está jugando una final como Chelsea? Nosotros llevamos bastantes años intentando que Eden Hazard sea jugador nuestro, pero todavía no lo hemos conseguido. No obstante, tengo la ilusión y mucho interés de que venga este año. Es uno de los grandes que quedan en el mundo del fútbol", dijo.

No obstante, Florentino Pérez fue claro en mencionar que todavía no han hablado con el Chelsea para negociar la salida de Eden Hazard. Teniendo en cuenta que están pronto a disputar la final de la Europa League en Baku contra Arsenal, el presidente del Real Madrid ha creído conveniente no iniciar un diálogo con la entidad londinense al respecto.