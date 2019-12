Erling Haaland marcó 28 goles en la primera parte de la temporada con el Red Bull Salzburg. | Fuente: Prensa Borussia Dortmund

Erling Haaland sorprendió al mundo del fútbol luego de escoger al Borussia Dortmund como su próximo equipo. El delantero de 19 años, que era buscado por varios clubes de la élite europea a raíz de su buen momento en Red Bull Salzburg, optó por continuar su carrera en Alemania al firmar un contrato por cinco temporadas con el club dirigido por Lucien Favre.

Sin embargo, pese a que Erling Haaland terminó por inclinarse por el Borussia Dortmund, fue el Manchester United el elenco que más lo persuadió para que se una a sus filas. Así lo reveló su representante Mino Raiola en una entrevista con el diario inglés 'Telegraph'.

"El club que tuvo más contacto directo con él fue Manchester United, le hablaron mucho. Sin embargo, él sintió que ir ahí no iba a ser el paso adecuado en este momento de su carrera. No es nada contra el club u Ole Gunnar Solskjaer. Escogió al Borussia Dortmund y me siento feliz porque ha elegido el lugar donde quiere ir. El tema no pasó solo por lo económico", dijo.

Erling Haaland tiene un total de 28 goles anotados en la presente temporada, todos con el Red Bull Salzburg. Ahora, el atacante noruego buscará prolongar su buen momento con el Borussia Dortmund, donde competirá con Paco Alcácer por el titularato.