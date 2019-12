Radamel Falcao tiene cuatro goles marcados en esta temporada con Galatasaray. | Fuente: Prensa Galatasaray

Radamel Falcao sumó una nueva experiencia al fútbol europeo al incorporarse al Galatasaray en el último libro de pases proveniente del Mónaco. Sin embargo, el delantero colombiano ha tenido algunos inconvenientes durante sus primeros meses en el club turco a raíz de sus lesiones y medios europeos indican que ya está evaluando la posibilidad de cambiar de aires.

Sin embargo, si Radamel Falcao termina dejando el Galatasaray, será para irse a un lugar en especial: River Plate. La prensa turca indica que el deseo del 'Tigre' de rescindir su contrato con el elenco de Estambul va de la mano con su deseo de regresar al cuadro argentino, donde militó desde el año 2001 hasta 2009.

En estos momentos, la directiva de River Plate se encuentra armando el plantel pensando en el 2020 y aún no han tocado la posibilidad de traer a Radamel Falcao. No obstante, con la disposición de parte del jugador y la chance de que llegue como libre, no verían con malos ojos que pegue la vuelta a Buenos Aires.

Durante la presente temporada con el Galatasaray, Radamel Falcao ha convertido tan solo cuatro tantos en once duelos disputados. A sus 33 años, el atacante nacido en Santa Marta no la pasa bien con las lesiones y cada vez es menos tomado en cuenta en la Selección de Colombia.