Fueron 42 millones de euros los que Liverpool, en su momento, le pagó a la Roma por el delantero egipcio Mohamed Salah para que sea uno de sus grandes fichajes. Lo que desembolsó valió la pena ya que el atacante colaboró con goles para que los 'reds' ganen la Champions League en 2019.

Sin embargo y pese a que el director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ha manifestado que Mohamed Salah es feliz en su club, los rumores de una posible salida a fin de temporada están más que latentes. En rueda de prensa virtual, el entrenador alemán habló sobre si es que lo ve fuera de su plantel en el mediano plazo.

"No se puede obligar a nadie a quedarse (en Liverpool). Eso es todo. Se hacen cambios y traemos jugadores y si uno quiere irse pues no podemos hacer nada. Probablemente no lo retendremos, pero la verdad no entendería por qué alguien querría irse ahora", sostuvo Klopp sobre Salah.

Salah, con contrato en Liverpool hasta 2023

Asimismo, en tono de broma, el exDT del Borussia Dortmund sostuvo que entendería que alguien se quisiera ir "solo por el clima actual" en la ciudad. "¿Qué otra razón habría? Este es uno de los mejores equipos del mundo y pagamos grandes cantidades de dinero. Tenemos un estadio e hinchada excepcional", añadió.

Hay que tener en cuenta que, el último jueves, Jürgen Klopp negó que Mohamed Salah no esté contento en el conjunto inglés. Consultado por la situación del egipcio, apuntó que está "de buen humor, "disfrutando de un buen momento y en un gran estado de forma".