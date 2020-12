Mario Balotelli jugará en el AC Monza de la Segunda División de Italia | Fuente: @ACMonza

Es oficial. El delantero italiano Mario Balotelli jugará en el AC Monza, club de propiedad del político y expresidente del Milan Silvio Berlusconi que milita en la Serie B (Segunda División italiana), por todo una temporada (junio 2021).



'Súper Mario', 30 años, pasó los exámenes médicos respectivos en una clínica milanesa previo a firmar el contrato que lo une al Monza, que tiene en sus filas al ghanés Kevin Prince Boateng, exjugador del Barcelona o del Las Palmas.

En la tarde, Mario Balotelli fue presentado oficialmente por Adriano Galliani.

"Para Mario es el último tren, ha renunciado a un buen contrato en Brasil para venir, pero se lo he dicho, le he dicho que esta es la ultimísima. Le dije que esta es realmente la última, la última, la última llamada... Lo quiero. Mostró excelentes cualidades, no está claro por qué no pudo triunfar. Sólo tiene 30 años", comentó Galliani a Sky Sports.





Siete meses sin equipo

Delantero de excelente talento, pero frenado por su carácter y por unas actitudes en varias ocasiones poco profesionales, Balotelli buscará por enésima vez relanzar su carrera, que en los últimos años le ha visto perder protagonismo.



Tras un gran comienzo, con la victoria del triplete, Liga de Campeones, Serie A y Copa Italia, con el Inter en 2010, y unas etapas en la elite del fútbol inglés con el Manchester City y el Liverpool, Balotelli ha pasado por el Milan y por la Ligue 1 francesa, donde jugó con el Niza y el Marsella.



Disputó la última campaña en el Brescia, el club de la ciudad donde creció, pero no supo aprovechar la oportunidad para relanzarse.



Tras ser colocado por la prensa italiana entre los objetivos de mercado del Génova o del Vasco da Gama brasileño, Balotelli decidió aceptar la propuesta del Monza, propiedad de Berlusconi y dirigido por el exdirectivo milanista Adriano Galliani.