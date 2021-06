Antonio Conte también tiene pasado en Juventus y Chelsea. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Al final de la temporada pasada hubo sorpresa en la prensa europea debido a la salida de Antonio Conte del Inter de Milán. Fue campeón de la Serie A, pero la directiva se negó a hacer una gran inversión en refuerzos, por lo que se fue y Tottenham lo puso en su mira.

Hubo conversaciones entre Antonio Conte y Tottenham. Sin embargo, ambos no llegaron a un acuerdo y este jueves el entrenador italiano fue consultado en relación a su fallida llegada al elenco de la ciudad de Londres.

"El dinero no es mi obsesión. La verdad que miro los proyectos y estoy dispuesto a quedarme en mi casa si es que no me convencen. Me encantan los retos complicados, pero si existe algo que no me gusta digo 'no, gracias'", sostuvo Conte a La Gazzetta dello Sport.

Conte descarta la opción de dirigir al Tottenham

Antonio Conte dirigió a la Selección de Italia entre 2014 y 2016. | Fuente: AFP

Su llegada a los 'Spurs' hubiese sido su retorno por la puerta grande a la Premier League inglesa.

Hay que tener en cuenta que el también exDT de Juventus tiene pasado en Chelsea (2016 a 2018). Con los de Stamford Bridge ganó el torneo inglés de primera división y FA Cup.

Ya con el panorama cada vez más lejano de Antonio Conte, la dirigencia del Tottenham sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico. Medios del Viejo Continente reportan que se han dado pláticas con Paulo Fonseca, quien dejó la Roma hace algunas semanas.

Por su parte, el DT italano goza de unas vacaciones, a la espera de una nueva propuesta para volver a la actividad profesional. Con el galón de campeón del Calcio, pretendientes no le faltarán.

