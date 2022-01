Felipe Caicedo confía en tener minutos en Inter de Milán. | Fuente: @inter

El ecuatoriano Felipe Caicedo formalizó este sábado su incorporación al Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A de Italia, en calidad de cedido procedente del Genoa hasta final de temporada 2021-22.



Felipe Caicedo, exjugador de Málaga, Levante y Espanyol, entre otros equipos, firmó un contrato con Inter de Milán hasta el 30 de junio y se reencontrará con el técnico Simone Inzaghi, con el que ya trabajó en su etapa en Lazio.



El delantero ecuatoriano, el primer de su país en ser 'neroazzurro', aportará experiencia y técnica a la delantera del Inter, líder de la Serie A, y representará una alternativa ofensiva ante la baja por lesión del argentino Joaquín Correa. El DT cuenta ahora con una delantera de grandes recursos formada por Caicedo, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Alexis Sánchez y Edin Dzeko.

Felipe Caicedo y la oportunidad que Inter de Milán le abre

"Estoy muy emocionado, quiero hacerlo bien y doy las gracias a Inzaghi porque lo dio todo para que estuviera aquí", sostuvo el flamante refuerzo.

Asimismo manifestó sentirse "por representar a mi país y ser el primer ecuatoriano en la historia" de uno de los clubes más grandes del fútbol italiano.

"Trabajé con Inzaghi durante cuatro años y ahora me reencuentro con él. Ha sido muy importante para mí, me ha convencido para fichar por el Inter y estoy ilusionado por empezar a entrenar con él", dijo Felipe Caicedo.



Por último, remarcó que "hablé con el 'Tucu' Correa, me hizo entender todo del Inter y estoy feliz por volver a verle. Fue compañero mío en el Lazio durante tres años y le echaba de menos". (EFE)

