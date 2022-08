Joao Félix y la millonaria oferta del Manchester United. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUAN CARLOS HIDALGO

Atlético de Madrid ha rechazado una oferta de 130 millones de euros del Manchester United por Joao Félix, según avanzó AS y confirmó EFE , aunque la entidad no reveló las cantidades, con lo que frustra la renovada ofensiva del conjunto británico por el atacante portugués, por el que pagó 127 millones de euros al Benfica en 2019.



La propuesta, según fuentes conocedoras de la situación, se ha producido actualmente y ha sido desestimada por el Atlético de Madrid, que no vende y se remite a la cláusula de rescisión de Joao Félix de 350 millones de euros. El jugador portugués, de 22 años, tiene contrato hasta junio de 2026. De momento, no irá al Manchester United.



Joao Félix inicia su cuarta temporada en el conjunto madrileño, con el que ha disputado 112 partidos de competición oficial y ha marcado 29 goles, aún sin la eclosión definitiva que se espera de él tanto en su actual equipo como en la selección portuguesa y en el fútbol mundial.

Atlético le responde al Manchester United por Joao Félix

Joao Félix es clave en el Atlético de Diego Simeone. | Fuente: AFP | Fotógrafo: THOMAS COEX

Ya ha demostrado todas sus cualidades en diversos partidos, con actuaciones estelares, pero aún sin una constancia total para trasladarlo a un curso entero.



"Está creciendo, con una madurez que se le ve en el campo. Ve mejor que los demás. Está en un gran momento. Ojalá siga así porque está en el mejor momento de su carrera. Las cosas salen naturalmente, pero sí se trabaja para llegar a esta situación", explicó Diego Simeone, su entrenador, el pasado lunes tras la victoria por 0-3 contra el Getafe, con tres asistencias del '7' atlético.

La plantilla del Atlético está compuesta actualmente por 22 futbolistas, en donde destaca Joao Félix, con la competición ya empezada, pero surgen algunas dudas aún a dos semanas del cierre del plazo de fichajes.

Una se centra en su goleador, Álvaro Morata, autor de seis tantos en los últimos tres choques, los dos finales de la pretemporada más el primero de la Liga en Getafe, y pretendido por Juventus.

Manchester United busca a Joao Félix... y Casemiro

Por otra parte, Manchester United pone toda su atención en Casemiro, volante y referente del Real Madrid.

La prensa española añade que los 'red devils' incluso pondrían 80 millones de euros sobre la mesa. La 'Casa Blanca' no lo quiere soltar, por lo que todo depende de la intención del mediocampista brasilero en quedarse o buscar una salida.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

Se descubre nuevo método para mantener con vida los órganos y puedan ser trasplantados

Experimento en cerdos logra restablecer función de órganos una hora después de muertos. El doctor Elmer Huerta nos explica más detalles sobre este último experimento