Thiago Silva se encuentra ahora en Brasil acatando la cuarentena junto a su familia y a la espera de resolver su futuro, el mismo que parece haber tomado un nuevo rumbo con la reciente del PSG, que ha determinado en ampliar por dos temporadas más el vínculo con el zaguero de 35 años y que además es el capitán del equipo.

Según el portar Esporte Interactivo, los dirigentes del PSG están trabajando en la oferta de renovación que le presentarán a Thiago Silva, la misma que sería por dos años y con la opción de seguir trabajo con el club cuando acabe su carrera profesional. Se sabe que Thiago Silva está a gusto en el equipo francés y que junto a su familia estarían felices de seguir ahí, sin embargo, en los últimos días surgió el fuerte interés del AC Milan en volver a contar con él para la próxima temporada. Por ahora, el zaguero brasileño no ha dado una respuesta al conjunto italiano.

"Por ahora estoy con mi familia a la espera que pase todo esto. No es bueno hablar sobre mi futuro ahora cuando hay cosas más importantes. Tomaré una decisión cuando me junte con los dirigentes y me digan que es lo que quieren de mi", señaló Thiago Silva, quien podría acabar aceptando la propuesta del PSG con la única idea de no perder su lugar en la Selección de Brasil con miras al Mundial de Catar 2022.