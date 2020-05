FIFA organizará un partido benéfico contra el coronavirus. | Fuente: AFP

Este lunes la Fundación FIFA anunció que entre sus planes está organizar un partido de fútbol benéfico en la lucha contra el coronavirus y dieron detalles de cómo será se realizará y destinará la colaboración.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente del organismo, aseguró todavía no se han ultimado detalles acerca de la fecha, lugar o participantes en este encuentro.

"Hemos participado activamente en la sensibilización a través de otras campañas y la FIFA ha contribuido económicamente a esta causa, pero ahora nos comprometemos a organizar este evento mundial de la recaudación de fondos cuando la situación sanitaria lo permita, incluso aunque pueda tardar unos meses", comentó Infantino.

En tanto al manejo de la recaudación, precisó que los montos logrados serán destinados a Access to Covid19 Tools (Acceso a las herramientas de Covid19), una alianza que desarrolla y produce tecnologías en contra de la pandemia.

Por otra parte, Mauricio Macri, actual presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, aseguró que otros entes formarán parte de este evento mundial.

"Involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos. A fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra el Covid19", aseguró el ex presidente de Argentina.