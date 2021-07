España se quedó con las manos vacías en la Eurocopa 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LAURENCE GRIFFITHS

Inglaterra vs. Italia será la gran final de la Eurocopa 2021 este domingo en el mítico Estadio Wembley. Los 'Three Lions' vienen de dejar en el camino a Dinamarca, en tanto que el elenco 'azzurri' no se cohibió y derrotó a España en penales.

Uno de los extrenadores de la Selección de Italia que ve a su equipo campeón de la Eurocopa 2021 en la final es Antonio Conte. Este viernes, el también exDT del Inter de Milán regaló elogios a los ahora dirigidos por Roberto Mancini.

"Italia se encuentra en la final por puro mérito. Fue ser más completa que sus rivales y se manejó bien en diversas situaciones de juego. Ante España no hubo suerte, sino que fuimos más completos que ellos", sostuvo Conte a la Gazzetta dello Sport.

Conte, crítico con lo mostrado por España en la Eurocopa

A Antonio Conte no le gustó el juego de España en la Euro. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDY RAIN

No todo quedó allí ya que el italiano criticó el modo de juego de la 'Roja'. Habló de la posesión y que esta no es determinante para ganar un partido.

"Se habla mucho sobre la posesión y el dominio en el juego. Yo me pregunto, ¿qué significa dominar y qué debe aportar eso? Que yo sepa, eso te tiene que llevar a crear jugadas de peligro. Desde mi punto de vista, España no tuvo dominio. Si eres bueno solo en una cosa, no siempre es lo suficientemente bueno", añadió.

Hay que tener en cuenta que ante Italia, los de Luis Enrique tuvieron dominio de la pelota. No obstante, no estuvieron finos de cara a la portería del arquero Gianluigi Donnarumma.

Por otra parte, ya todo está casi listo para que ingleses y la 'Nazionale' se vean las caras en Wembley. Este sábado se entrenarán y ambos equipos perfilarán sus oncenas para buscar la gloria europea.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.