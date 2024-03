Italia desconvocó al defensor Francesco Acerbi por presuntos insultos racistas

El defensa de Inter Francesco Acerbi abandonó ayer, lunes, la concentración de la selección italiana para jugar dos amistosos en Estados Unidos después de las informaciones sobre sus presuntos insultos racistas al defensa brasileño de Nápoles Juan Jesus.

En un comunicado, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) señaló que Acerbi dio su "versión de los hechos" a sus compañeros de la Azzurra y al seleccionador Luciano Spalletti "sobre el supuesto comentario racista".

"No tenía intención de ser difamatorio, denigratorio o racista", añadió la FIGC sobre la respuesta de Acerbi, que salió de la convocatoria de 28 jugadores para enfrentarse a Venezuela -el jueves en Florida- y Ecuador -el domingo en Nueva York-, en partidos de preparación de la Eurocopa de Alemania 2024, en la que Italia defenderá su título.

El defensa de Roma Gianluca Mancini fue llamado para reemplazar a Acerbi, de 36 años y 34 veces internacional, que será interrogado por las autoridades disciplinarias de la FIGC después de que Juan Jesus afirmara que había usado un insulto racista en el empate 1-1 entre Inter y Nápoles el domingo.



La denuncia

En las imágenes del duelo, el defensa brasileño protesta al árbitro Federico La Penna, diciendo aparentemente: "Me llamó negro".

Tras el partido, Juan Jesus, que marcó el gol del empate del Nápoles, señaló que Acerbi "cruzó la línea" pero que ambos habían aclarado las cosas.

"Se disculpó porque se dio cuenta de que había ido demasiado lejos... Son cosas que pasan en el campo, se quedan en el campo", dijo Jesus en la plataforma DAZN.

Ayer, lunes, Juan Jesus reaccionó en Instagram sobre la cuestión, insistiendo en que sí hubo insulto racista.

"Para mí el tema se cerró ayer (domingo) en el campo con las excusas de Acerbi y sinceramente hubiera preferido no volver a algo tan vil como lo que tuve que sufrir. Pero hoy leí declaraciones de Acerbi que contradicen totalmente la realidad de los hechos, con lo que dijo ayer en el campo del juego y con la evidencia mostrada también por imágenes y labios inconfundibles en los que pide perdón", explicó.

"Contra el racismo se lucha aquí y ahora", dice en un texto que concluye con la etiqueta #notoracism.

El agente de Acerbi, Federico Pastorello, negó que el futbolista utilizara términos racistas, en una entrevista con Radio Sportiva. "Por lo que Acerbi me cuenta, hubo un desencuentro en el campo, pero no dijo nada racista", señaló Pastorello este lunes. "Para ser claros, la palabra 'negro' no fue utilizada".

La Serie A señaló a AFP que el informe regular del "juez deportivo" Gerardo Mastrandrea se publicará este martes. En él se confirmará si Acerbi será investigado por el incidente. El defensa se arriesga a una sanción de varios partidos por abuso racial. (AFP)