Ricardo Gareca convocó a Ben Brereton a la 'Roja' pese a sus críticas por no hablar español

Ricardo Gareca modificó su plan inicial y convocó al delantero Ben Brereton de Sheffield United con miras a los choques amistosos que la Selección de Chile sostendrá frente a Albania y Francia, a jugarse el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Recordemos que el exseleccionador de Perú no llamó en principio a Brereton. En conferencia de prensa, Gareca señaló el 8 de marzo pasado que le gustaría que el delantero de 24 nacido en Inglaterra aprenda a hablar español para comunicarse mejor con la totalidad de sus compañeros en la 'Roja'.

Ricardo Gareca citó a Brereton, Alexander Aravena, Lucas Assadi y a Esteban Pavez en medio de una serie de lesionados en la lista original de 24 jugadores.

Un caso especial es Javier Altamirano de Estudiantes de La Plata, que fue desconvocados luego de sufrir el domingo un ataque epiléptico en pleno partido de la liga argentina contra Boca Juniors, del peruano Luis Advíncula.

⚽➡️🇨🇱 ¡Tenemos nuevos convocados!@benbreo, Esteban Pavez, Alexander Aravena y Lucas Assadi se sumarán a la gira de #LaRoja 🇨🇱 para los amistosos ante Albania 🇦🇱 y Francia 🇨🇵.#Somoslaroja pic.twitter.com/uAQeUDmwnJ — Selección Chilena (@LaRoja) March 18, 2024

¿Qué dijo Gareca sobre Brereton?

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca argumentó el 8 de marzo que el no llamado de Brereton no se debía a un "tema de calidad".

“Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, amplió el estratega.

“En la medida que vea ese interés, el interés nuestro es permanente. Él no está condicionado, pero sí le manifesté personalmente y me gustaría ver una predisposición de él para aprender español”, cerró Gareca sobre Brereton.