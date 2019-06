Francesco Totti se retiró como futbolista en mayo del 2017 con la Roma. | Fuente: AFP

Francesco Totti sorprendió a muchos aficionados de la Roma al anunciar su renuncia como director deportivo de la institución. Sin embargo, en una rueda de prensa, el exfutbolista italiano explicó las razones que generaron su salida de la entidad romana y dio a conocer que su relación con el dueño James Pallotta no era de las mejores.

"El dueño nunca me quiso y me mantuvo fuera de todo, nunca nos hemos encontrado el uno al otro. Solo pedí ser director técnico porque creo que tenga las habilidades, pero luego trajeron a otro entrenador sin consultarme. Pallotta sacó a los romanos de la Roma, los estadounidenses han intentando apartarnos de todos modos desde que entraron. Eso es lo que querían y al final lo han logrado", dijo.

De esta manera, Francesco Totti puso a fin a una relación de 25 años con la 'Loba', equipo en el que debutó como futbolista profesional en marzo de 1993 y se retiró en mayo del 2017. No obstante, no descartó pegar la vuelta al club más adelante. "Necesitamos otra propiedad para volver a la Roma. Esto no es un adiós, sino un hasta luego", concluyó.