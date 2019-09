Antoine Griezmann disputó los 90 minutos de la victoria por 4-1 de Francia contra Albania. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @equipedefrance

La Selección de Francia se impuso 4-1 sobre Albania por las Eliminatorias hacia la Eurocopa 2020. Sin muchos problemas, los últimos campeones del mundo se llevaron un importante triunfo en el Stade de France que les permite soñar cada vez más con una clasificación más al certamen de selecciones más importante de Europa.

Sin embargo, la Selección de Francia pudo haberse ido una victoria por 5-1 en caso Antoine Griezmann hubiera convertido el penal que le tocó ejecutar al minuto 36. El delantero del Barcelona habló sobre ese tiro después del cotejo y señaló que no sabe lo que ocurrió en ese momento, aunque luego bromeó al decir que posiblemente la no presencia de su novia haya sido clave en ello.

"No sé qué pasó en el penal. Como dije antes, posiblemente fue porque mi novia no vino a verme. Tuve una buena dinámica para patearlo pero no siempre terminan en gol, tendré que seguir trabajando en ello. En este duelo tuvimos algunas ausencias importantes, pero sus reemplazantes lo hicieron de buena manera", dijo.

Por otro lado, Antoine Griezmann se refirió al error que hubo previo al compromiso en relación al himno nacional de la Selección de Albania. El 'Principito' indicó que una falla así no se puede volver a repetir.

"Estuvimos muy sorprendidos por lo que ocurrió con su himno, fue una gran equivocación que no debe repetirse. Esperamos a que lo corrijan y finalmente lo pusieron. Reconozco que eso nos habría dañado", sentenció.