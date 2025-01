Refuerzo de peso: Cruzeiro anunció la contratación de Gabigol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Refuerzo de peso. Cruzeiro anunció este miércoles la contratación del atacante Gabriel 'Gabigol' Barbosa hasta diciembre de 2028.

A través de sus redes sociales, el club brasileño le dio la bienvenida al atacante, quien jugó en Flamengo y donde conquistó 13 títulos, entre los que se encuentran dos Copas Libertadores (2019 y 2022), dos Campeonatos Brasileños (2019 y 2020) y dos Copas de Brasil (2022 y 2024).

"Bienvenido, Gabigol. El delantero multicampeón firmó con Cruzeiro hasta finales del 2018", escribió el cuadro Azul en su cuenta de X.

De acuerdo con el club, la presentación oficial se realizará el próximo sábado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte con la presencia de hinchas.

El exjugador del Inter de Milán y el Benfica es el quinto refuerzo anunciado por el club para la próxima temporada, tras la llegada del volante Christian, el mediocampista Rodriguinho y los atacantes Yannick Bolasie y Eduardo 'Dudu' Pereira Rodrigues.

Já são 2️⃣5️⃣ mil cruzeirenses confirmados neste sábado! 💪



🎟 Garanta seu ingresso no app Nação Azul ou https://t.co/ufex7sOKbv! Roxo superior também liberado para compra! pic.twitter.com/GUHtCjUtl7 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 1, 2025

Gabigol revela los motivos de su llegada a Cruzeiro

En entrevista en exclusiva con Globo, el delantero indicó que se encuentra en su mejor momento "dentro y fuera de las canchas", y que su arribo a Cruzeiro se debe a que espera alcanzar algunos objetivos que no ha obtenido en su carrera.

Además, agradeció el cariño de la afición y se encuentra ansioso para conocerlos en el día de su presentación, el cual será el sábado 4 de enero.

"Creo que es mi mejor momento dentro y fuera del campo. Entonces, nada más que un nuevo proyecto para poder alcanzar algunos objetivos que todavía tengo, junto a un club que también quiere volver a levantarse, que ya lleva tiempo recuperándose", indicó en un primer momento.

"He recibido un cariño enorme de toda la afición, de toda la afición. Como dije, con muchas ganas de que llegue el día 4, poder conocerlos, estar con la afición. Es una ciudad que siempre me ha gustado mucho, siempre he tenido suerte cuando jugué allí. Así que espero que siga así", finalizó.

