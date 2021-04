Gary Neville | Fuente: AFP

Gary Neville, uno de los exjugadores más críticos con la Superliga Europea, pidió a los aficionados que se movilicen para que no les roben el fútbol.



El exjugador del Manchester United calificó la noticia de la creación de la Superliga como una vergüenza y aseguró que está asqueado por tal acto de "avaricia".



En la previa del duelo entre el Leeds United y el Liverpool, el ahora comentarista de Sky Sports apuntó que esperaba con algo de esperanza que la crítica mundial haría replantearse a sus creadores la idea de la Superliga.



"Estoy encantado con la reacción, pero si consiguen sacar adelante esto -y estos dueños son expertos en esas cosas-, cambiará el fútbol para siempre en este país. Para siempre", dijo Neville.



"Ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos. Todo el mundo tiene que estar detrás de esto. Olvidaos de vuestros colores. Nos están intentando robar el fútbol", añadió

💬 Marcelo Bielsa: "It was a beautiful game. Both teams had periods where they dominated." pic.twitter.com/1tVamKI7Og — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021

Bielsa en contra de la Superliga

El argentino Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds United, afirmó que la Superliga europea no debería sorprender a la gente porque la "lógica que impera en el mundo es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres".



"No me sorprende. Los equipos más poderosos han logrado su poderío a partir de la competencia del resto. Cuando no nos necesitan para ganar más dinero, la lógica con la que funcionan les permite descartar al que ya no le sirve para sus objetivos", dijo Bielsa en declaraciones a Sky Sports antes del partido de su equipo contra el Liverpool.



"Pero es una cosa muy común, no solo en el fútbol. No debería sorprendernos, porque es algo admitido y permitido. El problema fundamental es que los ricos siempre aspiran a ser más poderosos y sin considerar las consecuencias que eso produce sobre el resto. Luego, cuando aumentan el poderío, van reclamando privilegios proporcionales a la debilidad de los que quedan por debajo", añadió.







(Con información de EFE)

