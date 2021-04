Marcelo Bielsa: "La competencia mejora con el desarrollo de los débiles no con el crecimiento de los poderosos" | Fuente: AFP

Este lunes Liverpool empató por 1-1 ante Leeds United por la Premier League y, tras el encuentro, Marcelo Bielsa fue consultado sobre la creación reciente de la Superliga Europea, un torneo cerrado entre equipos poderosos de Europa que surge como alternativa a la Champions League y Europa League.

"No me sorprende. Los equipos más poderosos han logrado su poderío a partir de la competencia del resto. Cuando no nos necesitan para ganar más dinero, la lógica con la que funcionan les permite descartar al que ya no le sirve para sus objetivos", criticó Bielsa en diálogo con Sky Sports.

Asimismo, también hizo una reflexión sobre lo que sería un torneo donde solo puedan participar los clubes grandes y los pequeños queden relegados: "Pero es una cosa muy común, no solo en el fútbol. No debería sorprendernos, porque es algo admitido y permitido. El problema fundamental es que los ricos siempre aspiran a ser más poderosos y sin considerar las consecuencias que eso produce sobre el resto. Luego, cuando aumentan el poderío, van reclamando privilegios proporcionales a la debilidad de los que quedan por debajo".

Finalmente, concluyó que no está de acuerdo con la Superliga por limitar la competencia: "Hay dos lecturas sobre esto. Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan. Pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competición es el desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. La lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de ello, es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres".

NUESTRO PODCAST:



Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.